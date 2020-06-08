Посетить пушкинскую гостиную жителям региона предлагает Волгоградская областная детская библиотека, которая в преддверии 221-й годовщины со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина открыла на своём сайте виртуальную версию гостиной. Для разновозрастной аудитории открыты литературные салоны на разные читательские вкусы и предпочтения.

По данным комитета культуры Волгоградской области, в виртуальной гостиной посетители могут послушать всемирно известные пушкинские сказки в исполнении библиотекарей, стать участниками мастер-класса по изготовлению Золотой рыбки, ответить на вопросы познавательных и весёлых викторин. Детей ждут встречи со сказочными героями Лукоморья, волшебные превращения, им предстоит проявить сообразительность и глубокие читательские познания.

Гостям праздника постарше откроются малоизвестные факты из биографии писателя. Подростки совершат онлайн-путешествие в Царскосельский лицей, узнают, какие дисциплины нравились юному поэту, познакомятся с его лицейскими друзьями и первыми пробами пера. Активным пользователям социальных сетей представится возможность оценить способ общения девушек и молодых людей пушкинской поры посредством ведения рукописных альбомов. И, конечно, прозвучат строки из романа в стихах «Евгений Онегин».

Пройдясь по виртуальным салонам, участники праздника могут заглянуть в онлайн-учебник «Родной язык мой русский…» и в День русского языка, который отмечается в день рождения Пушкина 6 июня, проверить свои языковые познания и познакомиться с новыми падежами от школьника Лежебокина из шуточного стихотворения Георгия Граубина «Ленительный падеж».

Виртуальная праздничная гостиная доступна на сайте Волгоградской областной детской библиотеки.



