Волгоградцев приглашают стать участниками Всемирной образовательной акции «Тотальный диктант», которая в этом году пройдет в онлайн формате. Координатор акции и Волгоградская областная библиотека им. М. Горького приглашают каждого на совместный онлайн-марафон Тотального диктанта и Google. Любой желающий сможет написать демодиктант на сайте Тотального диктанта, а после мгновенно узнать результат благодаря системе автоматизированной проверки.

Марафон продлится 6 часов и будет проходить в День русского языка 6 июня, начало в 11:00. Ведущие марафона в режиме онлайн встретятся с писательницей Диной Рубиной, которая в 2013 году была автором Тотального диктанта, телеведущей и журналисткой Фёклой Толстой, лингвистом Максимом Кронгаузом, чтобы выяснить, какие изменения, по их мнению, русский язык претерпевает в эпоху цифровизации.

Сам диктант начнётся в 12:00, а в 14:30 организаторы марафона предложат поучаствовать в квизе на тему русского языка и литературы. Кроме того в ходе онлайн-марафона можно будет прослушать четыре лекции: Екатерина Тупицына расскажет о том, как в русском языке живут слова, связанные в интернетом, Ольга Лукинова поделится со слушателями списком слов, которые не следует употреблять в деловой переписке, Станислав Ашманов раскроет все карты, чтобы посвятить слушателей в тайны работы искусственного интеллекта и машинного поиска, а Лев Оборин даст советы писателям, которые только начинают свой путь, и проведёт краткий экскурс в современную сетевую литературу.

Регистрация на онлайн-марафон и программа мероприятия доступны на официальном сайте Тотального диктанта. После завершения трансляции запись прямого эфира будет доступна на официальном YouTube-канале Тотального диктанта.



