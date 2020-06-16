Для Волжской ГЭС установили режимы работы, при которых и завершится половодье. Рекомендованный режим работы для Волжской ГЭС был установлен Росводресурсами с 12 июня по 10 июля 2020 г. Среднесуточные сбросные расходы 12 июня составят 17000 ± 300 м³/с. Далее сбросы будут ежедневно снижаться по 1000 м³/с с выходом на 5000 ± 300 м3/с к 4 июля. В таком объеме расходы будут осуществляться до 10 июля 2020 г.

По данным ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», решение о режимах работы Волгоградского гидроузла было принято Росводресурсами в соответствии с рекомендациями Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада для завершения графика специального весеннего попуска на Нижнюю Волгу. Заседание МРГ состоялось в режиме видеоконференции 10 июня 2020 г.



