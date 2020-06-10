В День России на сайте Волгоградской областной библиотеки имени Максима Горького будет доступен подготовленный совместно с Волгоградской консерваторией имени Павла Серебрякова видеоконцерт «Ты живи, моя Россия!», приуроченный ко Дню России.

Как сообщают в комитете культуры Волгоградской области, Участниками концерта станут ведущие преподаватели Волгоградской консерватории им. П. А. Серебрякова, струнный «Волгоград-квартет» в составе заслуженного работника культуры РФ, кавалера медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Валерия Голоядова, лауреата Государственной премии Волгоградской области, концертмейстера Волгоградского академического симфонического оркестра Альберта Жмаева, заслуженного работника культуры РФ Валерия Калуженкова и заслуженного работника культуры РФ, кавалера медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Анатолия Василенко. В концерте прозвучат музыкальные произведения Дж. Гершвина, С. Цинцадзе, Зд. Фибиха, Фр. Крейслера, Г. Миллера, Ск. Джоплина Ф. Шопена, А. Бабаджаняна и других.

Видеоконцерт будет доступен по ссылке 12 июня начиная с 15:00.



