Волгоградский планетарий представляет новую рубрику о легендарных астрономах, которая начинает свою работу со 2 июня. Рубрика доступна зрителям на интернет-ресурсах планетария и представляет собой ряд видеолекций и публикаций, посвящённых астрономам прошлого, их становлению в науке и весомому вкладу в астрономические исследования.

В видеоматериалах методист научно-методического отдела Волгоградского планетария Галина Тимонина подробно расскажет о тех, кто обогатил наши знания о Вселенной, об их жизни и нелегком научном пути, об их великих открытиях и достижениях, которые, оставили след в истории и актуальны и по сей день.

Все материалы будут опубликованы на хостинге YouTube и в социальных сетях планетария Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники и Фейсбук.



