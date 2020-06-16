В рамках голосования, которое состоится 25 и 26 июня, волгоградцы смогут решить принять какие общественные территории будут благоустроены в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ранее сформированный перечень территорий в этом году дополнился новыми объектами.

По данным городской администрации, по инициативе жителей в список дополнительно вошли территория у поликлиники № 30 по ул. Ангарской, бульварная часть проспекта Жукова в Дзержинском районе, сквер Руднева и 2-я очередь парка за ЦКиД «Авангард» в Кировском районе, пешеходная зона вдоль ул. Пугачевской и площадь Чекистов – в Ворошиловском, территория у стадиона «Трактор» в Тракторозаводском, сквер им. 8 марта в Центральном и другие.

Принять участие в рейтинговом голосовании смогут все желающие. Участки будут открыты в каждом районе города с 9:00 до 17:00. Для получения бюллетеня при себе достаточно иметь паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации на территории Волгограда. На участках для голосования волгоградцы смогут ознакомиться с дизайн-проектами и отдать свой голос за наиболее понравившиеся варианты – в специальном бюллетене нужно отметить не более двух. Мероприятие будет проведено с соблюдением необходимых санитарно — эпидемиологических требований.

В Центральном районе волгоградцев ждут в центре культуры и досуга «Родина», в Ворошиловском – в районном ДК на ул. КИМ, 5, в Тракторозаводском районе — во Дворце культуры Тракторозаводского района, а в Краснооктябрьском – в ДК им. Гагарина. Принять участие в голосовании жители Дзержинского, Советского и Кировского смогут в районных администрациях. Жителей самого южного района ждут в центре культуры и молодежной политики на ул. 50 лет Октября, 17.



