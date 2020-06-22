Сегодня в память о жертвах Великой Отечественной войны по всему региону будут проходить памятные акции, многие из которых организованы в дистанционном режиме. Учреждения образования, молодежной политики и культуры региона подготовили программу онлайн встреч.

22 июня «Волгоградпатриотцентр» совместно с волонтерами Победы приглашают жителей и гостей региона присоединиться к международной онлайн-акции «Свеча памяти». Для этого необходимо опубликовать пост в социальных сетях с фотографией или видео зажженной свечи с хэштегами #свечапамяти #роспатриот #волонтерыпобеды.

Артисты Волгоградской филармонии собрали творческий «Венок памяти и славы» — программу, составленную из песен и стихов о войне, можно посмотреть на сайте учреждения. В концерте прозвучит симфония № 8 Дмитрия Шостаковича в исполнении Волгоградского академического симфонического оркестра, а также патриотические произведения в исполнении оркестра русских народных инструментов имени Калинина, артистов областной филармонии.

22 июня в 16:00 сотрудники исторического парка «Россия – моя история» проведут очередное заседание дискуссионного клуба. К участию приглашаются студенты и преподаватели волгоградских вузов и сузов, представители общественных организаций, сотрудники исторических парков из других регионов страны, все любители истории. Подключиться к конференции можно будет по ссылке.

На онлайн-площадках Волгоградской областной библиотеки для молодежи состоится акция памяти «Тот самый длинный день в году…». Прозвучат стихи и проза о войне, фрагменты дневников и воспоминаний о событиях трагической даты — 22 июня 1941 года. Школьников Волгоградской области также приглашают присоединиться к челленджу «Этот день июня не забыт» — чтобы стать его участником, надо записать видео со стихотворением о войне и разместить здесь. Выступления по окончании акции войдут в общий видеоролик.

Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий представит видеоурок «Война глазами детей», к которому могут присоединиться все желающие.



