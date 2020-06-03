День России, как и предыдущие праздники, будем отмечать онлайн. 12 июня для волгоградцев подготовлена обширная программа онлайн-мероприятий. Туда вошли конкурс фотографий, концерт патриотической песни, викторины и флешмобы, всего более 30 акций.

Одним из событий 12 июня станет подведение итогов фотоконкурса «Моя Россия», организованного МУ «Форум». В настоящее время продолжается прием заявок от волгоградских фотохудожников, жюри будет оценивать работы в двух номинациях — «Любимый уголок страны» и «Я — патриот России». Конкурсные работы принимаются на странице МДЦ «Ракурс». В описании к фото необходимо указать фамилию, имя, возраст и номинацию.

Флешмоб «Русские рифмы» готовят для волгоградцев два муниципальных учреждения культуры – Волгоградский музыкальный и Волгоградский молодежный театры: в видеороликах, размещенных в группах в соцсетях, профессиональные актеры театров исполнят как хорошо известные, так и малознакомые стихи и песни о России.

Онлайн-выставку работ волгоградских художников «Просторы Родины» можно будет увидеть на сайте Детской художественной школы №1 им. В. В.Федорова. Концерт воспитанников Детской школы искусств № 9 можно будет услышать, зайдя на сайт муниципального учреждения дополнительного образования.

Онлайн-акцию «Россия, вперед!» подготовит муниципального учреждение «Молодёжный центр «Друзья». Это будет поздравительный видеоролик с творческими выступлениями специалистов и воспитанников центра, доступный по ссылке.

Обширную программу подготовили волгоградские муниципальные библиотеки. Все ссылки на мероприятия можно будет найти на сайте Централизованной системы городских библиотек. Так, 10 июня читателей ждет онлайн путешествие «Неизвестная Россия». 12 июня все желающие смогут посмотреть онлайн презентации «Россия многоликая», подготовленную библиотекой-филиалом № 4 им. Ю.В. Бондарева, «Россия – как слово из песни…» от библиотеки-филиала № 8 и «России посвящаем!» от библиотеки-филиала № 24 им. В.М. Шукшина. Кроме того, волгоградцам будет предложено пройти флешмоб «Неизвестная Россия» на сайте Центральной библиотеки имени М.К. Агашиной. Вспомнить музыкальные фрагменты полюбившихся фильмов и узнать историю их создания можно будет вместе с библиотекой-филиалом № 8. Библиотека-филиал № 33 приглашает посетить мини-концерт из номеров художественной самодеятельности в исполнении читателей библиотеки – волонтеров культуры и познакомиться с авторскими публикациями, в которых горожане размышляют на темы: «Я узнал, что у меня есть огромная страна!», «Россия – могучая наша держава», «Россия – великая судьба».

Мероприятия готовят и районы областного центра. Полная программа празднования Дня России будет размещена на официальном сайте администрации Волгограда.