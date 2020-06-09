В преддверии Дня России в Волгограде состоится акция, во время которой волонтеры будут раздавать ленточки триколора. Всего 11 июня планируется раздать 91 тыс. ленточек и 5 тыс. флажков в цветах российского триколора.

Пункты раздачи будут развёрнуты накануне Дня России во всех районах Волгограда. В общей сложности планируется организовать 15 точек:

В Красноармейском районе – на территории парка «Юбилейный» и бульвара им. Энгельса.

В Кировском районе – на площади перед центром культуры и отдыха «Авангард».

В Советском районе – на территории автобусных остановок «ВолГАУ» и «Нефтяник».

В Ворошиловском районе – на площади перед кинотеатром «Киномакс», а также на территории парка «Сказка» и автобусной остановки «Кузнецкая».

В Центральном районе – на территории перед центром культуры и отдыха «Родина» и ТРЦ «Пирамида», а также на автобусной остановке «Современник».

В Дзержинском районе – в границах дома №44а по улице 8-й Воздушной армии.

В Краснооктябрьском районе – на автобусных остановках «Юность» и «Проспект металлургов».

Как сообщает РИАЦ, в этот раз, в связи с действием режима самоизоляции и прогнозируемым уменьшением потока людей в точках раздачи, волонтёры планируют завершить акцию в течение трёх часов. Раздача ленточек и флажков начнётся 11 мая в 11:00, а завершится в 14:00.

Чтобы повысить свои шансы на получение сувенира с государственной символикой, добровольцы рекомендуют обращаться в места выдачи в течение 40 минут после открытия.

Все пункты раздачи будут оборудованы специальным столом для бесконтактной передачи ленточек и флажков. Волонтёры перед началом мероприятия в обязательном порядке пройдут термометрию и будут обеспечены индивидуальными средствами защиты.



