Праздничный салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет дан 24 июня в 22:00 по местному времени. Сейчас сводные артиллерийские расчеты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к тренировкам.

По данным пресс-службы Южного военного округа, во время тренировок артиллеристы отрабатывают порядок действий при синхронном выполнении выстрелов холостыми боеприпасами из 76-мм орудий времен Великой Отечественной войны, легендарных дивизионных пушек ЗИС-3, для звукового сопровождения салютных установок 2А85.

Жители и гости города смогут увидеть 500 фейерверков различных типов: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций, представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый). Разрывы фейерверочных зарядов будут осуществляться на высоте до 200 м. Салют будет озвучен 30 залпами с темпом в 30 сек.

Всего для обеспечения праздничного салюта будет привлечено около 50 военнослужащих ЮВО и задействовано 12 пушек.



