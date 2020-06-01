Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланирован на 24 июня. В связи с этим личный состав воинских частей Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) возобновил подготовку.

По данным пресс-службы Южного военного округа, к проведению тренировок парада в Волгограде привлечено более 30 единиц боевой техники и более 1.4 тыс. участников, в том числе военнослужащие ЮВО, расчет УФСИН по Волгоградской области, ГУ МЧС России по Волгоградской области, расчет Волгоградского отделения казачьего войска Донского, расчет следственного комитета, войска Национальной гвардии, военно-патриотических клубов регионального отделения ДОССАФ России.

Всего на территории ЮВО будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа: Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 ед. современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.



