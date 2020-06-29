Специалисты ресурсоснабжающей компании нормализовали холодное водоснабжение потребителей в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах путем перераспределения ресурса на два других водовода. Работа по устранению повреждения на трубопроводе диаметром 750 мм продолжается: на объекте работает аварийно-восстановительная бригада и тяжелая спецтехника.

Перераспределение нагрузки на два других водовода позволило нормализовать водоснабжение, увеличив пропускную способность данного участка системы водоснабжения в четыре раза. В настоящее время подача воды в двух районах почти доведена до нормативных показателей.

Одновременно бригады продолжают ликвидировать порыв на водоводе: на объекте ведется разработка котлована (сейчас его глубина составляет уже более 6 метров) и откачка воды, после чего служба сможет приступить к восстановлению целостности трубопровода.

Напомним, сегодня утром произошел перепад напряжения на линиях энергоснабжающей компании, подающих электроэнергию от подстанции 110/10/6 кВ «Рынок». Перепад напряжения вызвал нештатную ситуацию на насосной станции первого каскада водозабора из волгоградского водохранилища. Станция производительностью 285,7 тыс. м3/сутки обеспечивает подачу воды в северную (Тракторозаводский, Краснооктябрьский районы) и западную часть города (Дзержинский район). Возникший гидроудар привел к технологическим нарушениям на двух из шести водоводов технической воды диаметром 750 и 1200 мм.



