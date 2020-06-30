В ночь на 30 июня специалисты ресурсоснабжающей компании нормализовали режимы холодного водоснабжения в Дзержинском районе, ранее 29 июня бригады восстановили водоснабжение в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах. Подача воды во всех районах города после устранения последствий технологических нарушений доведена до нормативных показателей.

Ресурсоснабжающая компания обеспечила подачу ресурса до ввода жилые дома и социальные объекты в три района. Аварийная ситуация произошла утром 29 июня из-за перепада напряжения на линиях сторонней энергоснабжающей компании, подающих электроэнергию от подстанции 110/10/6 кВ «Рынок». Скачок спровоцировал нештатную ситуацию на насосной станции первого каскада водозабора из волгоградского водохранилища и привел к технологическим нарушениям на двух из шести водоводов технической воды диаметром 750 и 1200 мм.

Специалисты ООО «Концессии водоснабжения» оперативно приступили к устранению технологических нарушений, на местах без перерыва работали несколько бригад и тяжелая спецтехника. Меньше, чем за сутки основные работы по восстановлению водоснабжения были завершены, ближе к утру началось наполнение сети ресурсом. В ближайшее время потребителям будет возобновлено горячее водоснабжение. По отдельным адресам могут наблюдаться перебои с водой, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию. УК и ТСЖ должны провести регулирование внутридомовых сетей после возобновления подачи ресурса.



