Уже совсем скоро в Волгограде возможно возобновят свою работу дачные автобусные маршруты. Сейчас профильный комитет областной столицы завершает проработку возможных вариантов, запуск маршрутов может произойти уже на предстоящих выходных.

Как сообщает РИАЦ, когда автобусы возобновят свою работу пока не известно. В случае если возникнут непредвиденные сложности, с запуском могут повременить до следующей недели.

Сейчас транспортным компаниям поручено просчитать какое количество автобусов можно будет привлечь для этих целей без ущерба для обслуживания городских маршрутов и, исходя из этого, подготовить расписание работы.



