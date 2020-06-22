Некоторым жителям Тракторозаводского района на один день будет отключена подача газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», отключение газа связанно с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Поставка газа буде приостановлена 2 июля 2020г. с 6:00 до 16:00 потребителям Тракторозаводского района Волгограда, проживающим по следующим адресам:

ул. Бехтерева, чётн. 2-14, 22, 24, 39;

ул. Мечникова, 1-27;

ул. Путиловская, нечёт.5-37, 15а, 37а;

ул. Бурмакова, 1-30, 8а, 22б, 22в, 22г;

ул.Привокзальная, 1, 1а, 1б, 2а, 3а, 3б, 4а, 5а, 5б, 6а, 7а, 8а, чётн.8-28, 9а, 10а, 11а, 11б, 12а, 13а, 15а, 16а, 18а,

20а, 22а, 24а, 26а, 36а, 36б, чётн. 32-42, 44, 46, 48-54, 56-68, 70-94, 96-98, чётн. 100-120, 101, 108а;

ул. Дежнева, 1, 3, 5, 1а, 3а, 5а, 7а, чётн. 8-14, 9а, 11а, 13а, 15а, 17а, 19а, 15-105, нечёт. 107-121, 111а;

ул. Прокофьева, 1-56, 1а-15а, 18а-23а, 25а-31а, 33а-41а, 36б, 43а, 45а, 47а;

ул. Дзержинского, чётн. 44-54, 56-73, 75-85, 77а, 77б;

ул. Сенявина, 1-78, 80-84, 86, 88, 89, 91;

ул. Левитана, 5, 7, 9-143, 25а, 25б, 108а, нечёт. 145-205, 151а, 205а, чётн. 212-234, 223;

ул. Чекистов, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 4, 6-19, 17а, 21, 23-33, 35-55, 47а, 57-91, 62ж, 68б, 93, 94, 96-111, 113-116,

118-134, нечёт.135-143, нечёт. 147-215, 213а, 219, 223, 225, 227, 231;

ул. Костычева, 1-21, 23, 25-204;

ул. Валуйская, 1, 2, 4, 6, 11, 13, 15, нечёт. 17-39, нечёт.43-55, 61, нечёт.65-83, нечёт. 93-101, 111;

ул. Дружбы Народов, 1-21, чётн.2а-48а, 23-45, 47-57, нечёт. 59-91;

ул. 62-й Армии, нечёт. 1-55, 6, 1а, 5а, 7а, 11а, 13а, 15а, 17а, 19а, 21а, 25а, 27а, 31а, 35а, 37а, 39а;

пер. Монтажный, 1, 2, 3, 5, 1а, 1б;

пер. Чугунолитейный, 2, 2а, 4, 9, 9а, 11, 13;

пер. Шаляпина, 10, 12, 14;

ул.Александрова, 1, 3, 5, 7-11, 7а, 13-17, 19-22, 24-28, 26а, 26б, 31-37, 39, 44-47, 49-56, 54а, 54б, 58, 59, 60, 62, 63,

65, 66, 68-73, 76-83, 85-91, 93-104, 106, 108, 108а, 109, 111-119, 121, 122, 123, 125-137, 139-160, 162-174, чётн. 176-202, 206, 210, 214, 216;

ул. Интернациональная, 5, 16, 18;

ул. Дундича, 1-11, 13-21, 22-30, чётн. 8а-16а, 27/1, 27а, 27б, 27в, 31-48, 45а, чётн. 50-94, 51, 55, 55а, 57, 59, 60а, 60б, 60в, 66в, 61, 63, 67, 79, 79а, 81, чётн. 98-174, 134а, 146(2), 170а, 170б, 184, 186, 188, 190, 192, 198, 200, 202, 204, 218, 220, 222;

пер. Антонова, 1-22;

пер. Технологический, 1-13, 15-23;

ул. Сборочная, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 30, 32, 34;

ул. Таллалихина, 3-15, 17, 23, 31, 33, 35;

ул. Березовая, 4, 6, 8, 12, 20, 26;

ул. Б.Хмельницкого, 1, 2б, 29, 31, чётн. 50-86, 50б, 52а, 56а;

пер. Чапурниковский, 2, 2а, 4;

ул.Северо-Осетинская, 3, 6, 8;

ул. Кабардино-Балкарская, 1;

ул. Березовая, 14;

ул. Дундича, 54;

ул. 62 Армии, 2, 2а, 2б, 8б, 8в, 10, 10б, 10в, 12в, 14, 14б, 18;

ул. Левитана, 223.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

29-00-99, 29-00-01 (абонентский отдел Тракторозаводского района),

34-04-34 («Контакт-центр»).



