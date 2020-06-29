Ещё один водный объект региона будет расчищен в рамках разработанной по поручению Губернатора программы по обеспечению благоприятной окружающей среды на территории района.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, расчистка пруда Плотинка, испытывающего серьезный дефицит водных ресурсов, вошла в программу как одно из наиболее востребованных жителями р.п.Светлый Яр мероприятий.

Срок реализации проекта – 2020 – 2022 годы. Мероприятия включают в себя не только расчистку экскаваторами, но и использование земснаряда, а также уполаживание и укрепление берегов водного объекта.

На сегодняшний день подрядной проведены все необходимые подготовительные работы: водолазное обследование и очистка акватории пруда, геодезическая разбивка, определены места складирования грунта.

После окончания нерестового периода работы на объекте будут продолжены. Всего в рамках проекта планируется очистить от мусора, тростниковых зарослей и ила участок общей площадью 18 гектаров, объем извлеченного грунта составит порядка 300 тысяч кубометров. Емкость пруда планируется увеличить более чем вдвое.

Комплекс проведенных работ позволит не только предотвратить истощение водного объекта, но и будет способствовать улучшению экологической ситуации и повышения качества жизни жителей населенного пункта.



