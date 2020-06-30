Подрядная организация завершила возведение каркаса будущей спортшколы по волейболу на ул. Ткачева. На данный момент строители уже ведут внутренние работы. На первом этапе в здании обустроят пол.

По данным городской администрации, сейчас строительная бригада начала заливать монолитную железобетонную плиту пола спортивного зала. Ее площадь составит порядка 540 квадратных метров. После окончания работ с использованием тяжелой техники, специалисты завершат облицовку фасада сэндвич-панелями – сейчас уже выполнено 80 процентов от необходимого объема работ. Также строителям предстоит смонтировать инженерные коммуникации, обработать все металлоконструкции противопожарным составом и провести их финишную покраску, нанести специальное спортивное покрытие на пол и установить все необходимое оборудование.

Параллельно с этим идут работы по возведению административно-бытового блока спортшколы, где разместятся душевые и раздевалки для воспитанников, тренерские и другие помещения. Подрядная организация продолжает возведение внутренних перегородок на объекте. На первом этаже корпуса уже смонтирована система канализации, в ближайшее время специалисты приступят к монтажу системы электроснабжения. Кроме того, в границах земельного участка проводятся работы по прокладке теплотрассы.

Закрытая из-за аварийного состояния в 2017 году школа олимпийского резерва была рассчитана на 104 спортсмена. Новая спортивная школа по волейболу будет способна вместить в 4 раза больше воспитанников. В новом комплексе, оборудованным современным инвентарем, для юных волгоградцев будут созданы все необходимые условия для комфортных тренировок.

Строительство спортивной школы по волейболу стало возможным благодаря реализации проекта муниципально-частного партнерства администрации Волгограда и школы «Поколение». В рамках создания единого спортивно-образовательного пространства рядом со школой инвестор за счет собственных средств возводит центр развития и творчества с разнообразными кружками и секциями. Общая площадь второго здания составит 1500 квадратных метров. Центр смогут посещать 300 юных горожан.



