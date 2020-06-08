В школах региона приступили к подготовке к проведению ЕГЭ 2020. Для проведения экзаменов будет оборудовано 74 пункта, которые оснастят необходимым оборудованием, а парты расставят с соблюдением необходимой дистанции.

Как поясняют в областной администрации, формат организации ЕГЭ не изменится, но в процедуру проведения внесут ряд особенностей. Основные требования, в первую очередь, связаны с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Так, участников разместят с соблюдением дистанции не менее полутора метров, все аудитории тщательно продезинфицируют. На входе в пункт проведения экзаменов (ППЭ) у детей будут измерять температуру. Чтобы избежать большого количества людей, самый массовый ЕГЭ, по русскому языку, пройдет в течение двух дней: 6 и 7 июля.

25, 26 и 29 июня будут проведены пробные экзамены для организаторов — педагогов, технических специалистов, медработников. Таким образом протестируют техническую готовность всей системы: от видеонаблюдения до печати экзаменационных материалов и соблюдения санитарных условий. Школьники начнут сдавать ЕГЭ с 3 июля. В этот день запланированы итоговые испытания по информатике, литературе, географии.

Отметим, в этом году ЕГЭ будут сдавать почти 10 тысяч выпускников 11-х классов. Участие примут только те учащиеся, которые собираются поступать в вузы. Экзамены пройдут во всех муниципальных районах, в ближайших ППЭ — школьникам не придется выезжать в соседние муниципалитеты. Экзаменационная кампания проводится по всей стране по единому расписанию. 22 и 24 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов с 3 по 8 августа.

Напомним, в этом году «Последний звонок» прозвенел более чем для 33 тысяч выпускников Волгоградской области — для десяти тысяч одиннадцатиклассников и более 23 тысяч девятиклассников. До середины июня всем выпускникам, успешно окончившим учебный год, выдадут аттестаты.



