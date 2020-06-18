Со следующего месяца в регионе снижают норматив накопления ТКО для жителей сельских поселений на 12%. Плата за вывоз мусора для сельской местности станет немного ниже.

По данным комитета тарифного регулирования Волгоградской области, плата за услугу по обращению с ТКО для жителей сельских поселений с 1 июля составит 92,03 рублей в месяц на 1 проживающего.

Указанные нормативы накопления в установленном порядке согласованы с Российским экологическим оператором.

Кроме того, расширен перечень категорий объектов по прочим потребителям (юридические лица, индивидуальные предприниматели), на которые ранее нормативы накопления установлены не были. В перечень будут включены автозаправочные станции, автомойки, автостоянки, парковки, бани, сауны, интернет-кафе и др. Такие нормативы также определены по итогам проведенных замеров, которые проводились в соответствии с требованиями федерального законодательства проводились в весеннее, летнее, осеннее и зимнее время.



