Специалисты уже готовы к обработке территорий от саранчи, и как только масса вылупившихся из кубышек саранчовых достигнет 90%, в регионе приступят к обработке очагов. Для этого задействуют авиацию и специализированную наземную технику — необходимый запас препаратов уже сформирован. Занятые в этой работе аграрии получат государственную поддержку — компенсацию до 99% затрат.

По данным областной администрации, раннее проведенные обследования территорий помогли выявить первые очаги вредителей и отслеживать развитие ситуации для принятия оперативных мер реагирования. Обработка, проведенная в 2018-2019 годах, уже позволила на 70% снизить численность в очагах. В 2020 году саранчовые обнаружены на территории в 42 тысячи гектаров, что менее 1% от общей площади земель сельхозназначения Волгоградской области. При этом важно, что это сравнительно небольшие и разрозненные очаги.

Основную обработку проведут в Среднеахтубинском, Ленинском, Быковском и Жирновском районах — именно здесь сосредоточено наибольшее количество вредителей. Также внушительный объем работ предстоит провести в Николаевском, Суровикинском, Городищенском, Серафимовическом, Палласовском, Камышинском, Светлоярском, Октябрьском, Котельниковском районах.

Для этого задействуют различную спецтехнику, в том числе около 10 самолетов, а также установки «Гард» — одно такое устройство способно обрабатывать до 2000 гектаров, а его эффективность в 10 раз выше, чем у штанговых наземных опрыскивателей.



