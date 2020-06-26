Специалисты приступили к работам по экологической реабилитации реки Арчеда, расположенный на юге Фролово. Работы проводятся в рамках национального проекта «Экология».

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, специалистами подрядной организации уже возведен строительный городок, завезена техника, произведены покос травы и все необходимые подготовительные работы. Расчистить участка реки протяженностью 7,4 километра предстоит в кратчайшие сроки – объект должен быть восстановлен уже до конца текущего года.

Напомним, участок Арчеды, расположенный на юге Фролово, стал первым на территории Волгоградской области объектом, расчистка которого производится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». В ходе восстановительных работ будут решены задачи по увеличению проточности русла, улучшению качества воды и микроклимата в населенном пункте, защитите берега от обрушения, а также благоустройству прилегающей территории.



