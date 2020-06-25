Жителей региона приглашают принять участие в ежегодном фотоконкурсе «Волгоградская область в фотообъективе», который отражает культурный, природный, исторический, туристический потенциал региона. Принять участие могут как любители, так и профессионалы фотосъемки.

Участникам предлагают на выбор 6 номинаций: «Культурное наследие» – все желающие могут прислать свои работы с видами культурных, исторических достопримечательностей; «Природные красоты» – участвуют фотографии красивых природных объектов области; «Активный отдых и экстрим» – принимаются фотографии с ярких спортивных соревнований или сделанные в процессе путешествий по региону; «События, фестивали и праздники» — фотографии лучших моментов фестивалей и праздников, которые проходят на территории Волгоградской области; «Связь времен» – участвуют снимки, которые отражают отношение современного поколения к значимым событиям прошлого, объектам истории, традициям; «Город с высоты» – номинация, предусмотренная для любителей панорамных видов. В рамках конкурса по итогам голосования среди присланных работ путем голосования будет выбран победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

Работы будут приниматься с 23 июня по 4 сентября 2020 года. Для участия в конкурсе достаточно заполнить бланк-заявку с указанием конкурсной номинации, данных участника и описанием фотографии, приложить к заявке свою работу в цифровом формате и направить материалы на электронную почту организатора – [email protected] В письме необходимо поставить пометку «Фотоконкурс».

С полными условиями участия можно ознакомиться на портале www.welcomevolgograd.ru и на сайте www.turizm-volgograd.ru в разделе «Конкурсы», там же можно скачать образец заявочного бланка. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7 (8442) 52-98-93 или в Туристско-информационном центре по адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12.

Творческий фотопроект «Волгоградская область в фотообъективе» способствует повышению туристической привлекательности региона и дает возможность всем любителям фотографии проявить свой талант. Организатором конкурса выступает «Агентство развития туризма» Волгоградской области.



