Для жителей региона наконец-то снят режим самоизоляции. По решению оперативного штаба ограничения снимают с 23 июня. Теперь выходя на улицу не нужно иметь при себе уведомление с указанием причины, а также соответствующей справки от работодателя. При этом гражданам старше 65 лет РЕКОМЕНДОВАНО продолжать соблюдать режим самоизоляции.

По данным РИАЦ, с 23 июня ограничения снимаются и на некоторые виды деятельности:

Возобновляется работа парикмахерских, косметических салонов в полном объеме; работа соляриев, массажных салонов — по предварительной записи (с обязательным исполнением всех рекомендаций Роспотребнадзора);

Отменяется обязательное соблюдение 14-дневного карантина для граждан, прибывших в Волгоградскую область из других регионов России;

Разрешено возвращение в офисы сотрудникам, работавшим в своих организациях на удаленном доступе.

Вместе с тем, ряд ограничительных мер в Волгоградской области будут продолжены. В частности, гражданам, прибывшим в регион из-за рубежа, придется в обязательном порядке провести 14 дней на карантине.

До 29 июня включительно запрещено посещать детские и спортивные площадки несовершеннолетним гражданам и взрослым любителям спорта соответственно.

Продолжат работу межведомственные группы. В их сфере внимания – соблюдение работодателями мер безопасности сотрудников организаций (измерение температуры, регулярное проведение дезинфекции рабочих мест и прочее).

Несмотря на очередные меры послабления, масочный режим в регионе продолжается — в местах общего пользования (остановочных пунктах, вокзалах, транспорте, торговых точках) волгоградцы обязаны находится в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. На тех, кто проигнорирует это правило, будет составлен протокол об административном правонарушении.



