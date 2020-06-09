Начиная с 9 июня в регионе отменяется обязательное ношение перчаток, теперь данная мера носит рекомендательный характер и носить их или нет каждый будет решать сам. Соответствующие поправки в постановление были внесены губернатором Андреем Бочаровым из-за повышения температуры атмосферного воздуха.

Из-за отмены перчаточного режима жителям рекомендуют почаще мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых связана с непосредственным обслуживанием граждан, рекомендовано предоставить возможность посетителям обработать руки антисептиками при помощи установленных дозаторов иди дезинфицирующих салфеток.



