Ремонтные работы уже стартовали в общеобразовательных учреждениях региона. В текущем году ремонт кровли планируется провести 48 школах, лицеях и гимназиях областного центра, а также заменить окна в 222 школах, детских садах и центрах дополнительного образования детей. Работы по ремонту кровли и замене оконных блоков уже стартовали в первых 16 школах Волгограда.

По данным городской администрации, одно из первых учреждений, где начались работы по обновлению кровли, — в лицее № 11 в Ворошиловском районе. Рабочим предстоит заменить полностью все кровельное покрытие общей площадью более 2500 квадратных метров. Для нового настила используется современное наплавляемое полотно с добавлением полимеров, что делает его более прочным и долговечным.

Кроме того, в лицее № 11 заменены окна в учебных кабинетах, учительской и коридорах. Программа по предоставлению образовательным учреждениям субсидий из областного и городского бюджетов на приобретение и замену оконных блоков действует в регионе с 2016 года. Работы во всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования областного центра проводятся поэтапно — в первую очередь в помещениях, где зафиксирован наибольший процент износа конструктивных элементов оконных блоков. Вместо устаревших рам, в том числе установленных еще в период возведения самих зданий, в учебных классах появятся современные пластиковые, а, главное, безопасные в эксплуатации окна. Всего с 2016 года в образовательных учреждениях Волгограда установлено более 13,8 тысяч окон.

Так, самые крупные партии новых оконных блоков поступят в МОУ СШ № 3 и №1 Тракторозаводского района Волгограда. В школе №3 замене подлежит 51 окно – в холле, учебных кабинетах, раздевалке, коридорах, школьном стоматологическом кабинете, буфете, спортзале и туалетных комнатах. В МОУ СШ № 1 Тракторозаводского района Волгограда приведут в порядок оконные блоки в школьном музее, методических кабинетах, на лестничных пролетах и актовом зале – всего 43 окна.

Такие же работы будут проведены еще в 96 зданиях школ, лицеев и гимназий, 121 детском саде в разных районах города, а также в Детско-юношеском центре Краснооктябрьского района и Центрах детского творчества Кировского и Дзержинского районов. Общее количество устанавливаемых в этом году современных оконных блоков — более 2700, это на 100 больше чем в прошлом году.



