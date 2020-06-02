В правительстве региона уже думают над возобновлением работы детских садов и регулярных межмуниципальных перевозок, а также над подготовкой к проведению парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Указом Президента РФ артиллерийский салют и торжественный смотр войск в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и первого Парада Победы состоятся 24 июня. «В этой связи прошу до конца недели представить предложения по проведению военного парада в городе-герое Волгограде 24 июня текущего года. В ходе подготовки предложений необходимо в полном объеме учесть рекомендации Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области», — поставил задачу Андрей Бочаров.

Губернатор также обратил внимание участников совещания на необходимость до конца рабочей недели проработать еще ряд вопросов, сформированных по следам обращений жителей:

«Прошу представить в оперативный штаб предложения по поэтапному снятию карантинных мер с работы дошкольных учреждений, прежде всего детских садов, — при неукоснительном соблюдении санитарных правил в этот период. А также предложения о возможности возобновления работы пригородных межмуниципальных регулярных автобусных маршрутов, востребованных жителями, — с безусловным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил как организаторами перевозок, так и пассажирами».

Кроме того, глава региона акцентировал внимание профильных ведомств на выплатах единовременных пособий на детей в возрасте от трех до 16 лет. Заявки на получение дополнительной помощи от государства в размере 10 тысяч рублей оформили родители более 300 тысяч юных жителей Волгоградской области. «Прошу взять на контроль полноту и своевременность данных выплат», — подчеркнул Андрей Бочаров.



