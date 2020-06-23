Проверки готовности пунктов сдачи ЕГЭ уже стартовали. До проведения итоговой аттестации остается совсем немного времени. За оставшийся период необходимо проверить все 73 региональных пункта проведения экзаменов (ППЭ), тренировочные процедуры пройдут с 23 по 29 июня.

По данным областной администрации, организаторам ЕГЭ предстоит полностью протестировать оборудование, в том числе станции печати экзаменационных материалов, работу камер видеонаблюдения, трансляцию видео из экзаменационных аудиторий на экраны штабов ППЭ. В процедурах будут задействованы почти пять тысяч человек — педагоги, технические сотрудники, медработники, общественные наблюдатели. Изображение из всех экзаменационных аудиторий будет транслироваться на экраны штабов и в региональный ситуационный центр.

Напомним, в этом году при подготовке к проведению ЕГЭ особое внимание уделяют соблюдению санитарно-эпидемиологических мер безопасности — это организация термометрии всех участников процесса; генеральная уборка аудиторий с применением дезинфицирующих средств до начала экзаменов и после; строгое соблюдение социальной дистанции между участниками; разделение потоков, для которого в каждом ППЭ оборудовано по два входа.

Подробную информацию по вопросам организации ЕГЭ-2020 в Волгоградской области можно получить по телефону «горячей линии»: 8 (8442) 606 607.

Отметим, в этом году итоговые испытания будут сдавать более десяти тысяч выпускников 11-х классов. Участие в ЕГЭ примут только те, кто собирается поступать в вузы. Экзамены пройдут во всех муниципальных районах, в ближайших ППЭ — большинству школьникам не придется выезжать в соседние муниципалитеты. Экзаменационная кампания проводится по всей стране по единому расписанию. 24 и 25 июля определены резервными днями сдачи экзаменов по всем предметам. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, также предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов с 3 по 8 августа.



