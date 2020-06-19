Экспозицию новой выставки «Майский праздник», посвящённую 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, готовят к открытию в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова. Познакомиться с ней будет можно после снятия всех ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Первоначально выставка «Майский праздник» была подготовлена в виртуальном формате и размещена на официальном сайте Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И.Машкова.

Но сейчас выставка из виртуального формата переходит в режим реальный – в выставочный зал Музея Машкова. Непосредственно познакомиться с произведениями станет возможным, как только будут сняты все ограничительные, карантинные мероприятия.

На выставке будут представлены произведения живописи, графики и скульптуры из коллекции ВМИИ. Экспонируемые произведения созданы российскими художниками нескольких поколений начиная с непосредственных участников и свидетелей войны до их потомков. Здесь есть шедевры таких известных художников, как Виктор Попков, Пётр Оссовский. Немалое место в экспозиции занимают работы волгоградских мастеров Василия Стригина, Ивана Романова, Виктора Лосева, Алексея Прокопенко, Александра Денисова, Геннадия Черноскутова, Фёдора Суханова и других. Многие работы экспонируются крайне редко (например, произведения Владимира Цыгулева, Вячеслава Тихонова).



