Специалисты МУП «Метроэлектротранс» приступили к работам по обновлению рельсошпальной решетки на пересечении трамвайных путей с автомобильной дорогой по ул. Гончарова в Краснооктябрьском районе. На время работ движение трамваев по маршруту № 13 приостанавливаться не будет – все работы на трамвайных путях будут идти в ночное время. Для автомобилистов на время реконструкции предусмотрен объезд по улицам Таращанцев, Еременко и местному проезду по проспекту Металлургов.

Начиная с 1 июня специалистам в течение нескольких дней предстоит демонтировать старые шпалы и рельсы в направлении движения в сторону проспекта им. В.И. Ленина, а затем уложить здесь новую рельсошпальную решетку. Всего в ходе данного этапа рабочие заменят 25 метров рельс и 23 шпалы. Межрельсовое пространство будет заасфальтировано на одном уровне с рельсами для обеспечения комфортного проезда автомобильного транспорта.



