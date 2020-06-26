Дома по улице Вилянской в Красноармейском районе Волгограда признаны аварийными и подлежащими сносу. По данным инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, проведение капитального ремонта зданий эксперты посчитали нецелесообразным.

На основании инженерных изысканий Инспекцией составлены заключения о техническом состоянии домов, расположенных по адресам: Волгоград, ул. Вилянская д. №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, которые направлены в межведомственную комиссию Красноармейского района Волгограда для их рассмотрения и принятия решения в установленном Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, порядке.

По результатам рассмотрения заключений Инспекции межведомственной комиссией приняты решения о признании данных домов аварийными и подлежащими сносу.



