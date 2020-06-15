На строительной площадке нового детского сада в Городищенском районе строители завершили возведение «коробки» здания. Детский сад в поселке Самофаловка Городищенского района рассчитан на 140 мест. Объект, вошедший в региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография», планируется к сдаче в эксплуатацию в сентябре 2020 года.

Как сообщают в областной администрации, уже сейчас рабочие завершают монтаж внутренних сетей отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализации, конструкций наружных лестниц, кладку вентиляционных коробов; занимаются штукатуркой помещений и кровельными работами. Во всем двухэтажном здании установлены современные стеклопакеты — это позволяет переходить к этапу чистовой отделки.

Согласно проекту, в садике разместятся семь групповых помещений со спальными комнатами, спортивный и музыкальный залы, кабинет изучения иностранных языков, кабинеты психолога и логопеда, комната природоведения, медицинский блок, пищеблок, прачечная, административно-технические помещения.



