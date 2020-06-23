В экспозиции «Сталинградской битвы» новый экспонат

Возле музея-заповедника «Сталинградская битва» теперь можно увидеть санитарный вагон, который дополнил экспозицию мемориального комплекса «Воинский эшелон». Его передала Приволжская железная дорога-филиал ОАО «РЖД» в честь 75-летия Великой Победы.

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, обновление мемориального комплекса было организовано в целях знакомства волгоградцев и гостей города с особенностями работы железнодорожного транспорта в период Великой Отечественной войны.

Экспозиция «Санитарный вагон» создана на базе четырехосного пассажирского вагона с деревянным кузовом, построенного в 1938 году. В ходе восстановительных работ были отремонтированы фасад и кровля вагона, заменены оконные рамы и дверные блоки, воссозданы внутренние элементы, позволившие оформить внутренний интерьер.

После стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе посетители музея-заповедника смогут увидеть медицинскую палату с нарами для раненых, кабинет врача, перевязочно-процедурное отделение, а также купе кочегара, где размещался сестринский пункт. В ближайшее время в помещениях будут установлены информационные стенды, а также экспозиционно-выставочное оборудование.

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Мемориальной комплекс «Воинский эшелон», посвященный подвигу железнодорожников и военных строителей в годы Великой Отечественной войны, был установлен в 2009 году. Он представляет собой стилизованный военный состав, в который входят подлинный паровоз серии Эр, двухосная цистерна, универсальная платформа с металлическими бортами, а также санитарный вагон. Ежегодно около 500 тыс. волгоградцев и гостей города-героя знакомятся с экспозицией мемориального комплекса.



