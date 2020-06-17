В детских садах Волгограда откроют 72 дежурные группы с 12-часвым пребыванием детей. Они начнут принимать детей с 18 июня по будням.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, места в таких группах в первую очередь будут предоставляться детям, чьи родители работают в службах жизнеобеспечения города — больницах, госпиталях и поликлиниках и силовых ведомствах. Кроме того, дошкольные учреждения смогут посещать дети сотрудников организаций всех видов собственности, деятельность которых не приостановлена в период самоизоляции.

Родителям, планирующим посещение ребенком дежурной группы, необходимо предоставить соответствующие справки с места работы. Также нужно предъявить медицинскую справку из государственного учреждения здравоохранения с результатами анализа на энтеробиоз и информацией об отсутствии карантина по месту проживания (в т.ч. по COVID-19).

В условиях действующих ограничений на посещение общественных мест, ввиду сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, численность детей в дежурных группах будет меньше, чем обычно. Прием детей в детские сады будет осуществляться в специально оборудованном месте – здесь же будет проводиться и обязательное измерение температуры.

Перечень детских садов, в которых будут открыты дежурные группы:

Дзержинский район: ДОУ №№ 58, 261, 277 и 336 (8 групп);

Краснооктябрьский район: ДОУ №№ 3 и 357 (8 групп);

Тракторозаводский район: ДОУ №№ 5, 170, 254, и 257 (8 групп);

Центральный район: ДОУ №№ 2, 307, 328, 356 (8 групп);

Ворошиловский район: ДОУ №№ 10 и 30 (здание по ул. Комитетской, 40), 45 и 90 (8 групп);

Советский район: ДОУ №№ 7, 80 и 244 (16 групп);

Красноармейский район: ДОУ №№ 14, 289 и 301 (6 групп);

Кировский район: ДОУ №№ 3, 85 и 213 (10 групп).

Отметим, что в департаменте по образованию администрации Волгограда работают телефоны горячей линии. Уточнить информацию по вопросам функционирования дежурных групп можно по телефонам: 39-73-16 и 39-73-18.



