В регионе открылись участки для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Как сообщает избирательная комиссия Волгоградской области, работа участков начнется в 14:00.

По данным РИАЦ, с учетом обращения Общественной палаты региона и для удобства горожан, пять участков в центре Волгограда будут работать с 08:00:

№1011 (ул. Невская, 13, МБУК «Центр культуры и досуга «Родина»);

№1020 (пр-кт имени В.И. Ленина, 27, ФГБОУ «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»);

№1021 (пр-кт им. В.И. Ленина, 28, ФГБОУВО «Волгоградский государственный технический университет»);

№1022 (ул. им. Гагарина, 14, ГУКПП «Волгоградский планетарий»);

№1026 (пр-кт им. В.И. Ленина, 4, Дворец культуры профсоюзов).

До 29 июня включительно проголосовать на них можно будет до 20:00. 30 июня участки для голосования будут открыты с 14:00 до 18:00.

В день общероссийского голосования 1 июля все участки будут работать традиционно с 08:00 до 20:00.



