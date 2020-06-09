Строители уже приступили к возведению крыши строящегося детского сада в поселке ГЭС на улице Героев Шипки в Тракторозаводском районе. На предыдущем этапе специалисты завершили возведение стен третьего технического этажа здания детского сада. Сейчас рабочим предстоит соорудить несущую часть кровли в виде монолитной железобетонной плиты, а затем по всему периметру крыши смонтировать ограждение из кирпича и металла, а также систему водоотвода.

По данным городской администрации, покрытие кровли будет выполнено из легких изолирующих материалов, устойчивых к температурным перепадам, зимой оно способно сохранять тепло, летом защищать от жары. Конструкция будет иметь небольшой уклон для исключения скопления снежных масс, а для удаления осадков с поверхности крыши предусмотрены специальные водоотводные воронки с электрообогревом.

Также строители продолжают монтаж внутренних инженерных сетей, ведут работы в лифтовой шахте – трехэтажное здание детского сада будет оснащено грузовым лифтом.

Детский сад на 140 мест в поселке ГЭС Тракторозаводского района Волгограда включен в региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография». Дошкольное учреждение рассчитано на семь разновозрастных групп, две из них — ясельные. На первом и втором этажах детского сада разместятся спальни, игровые комнаты, спортивный зал, столовая, медицинский центр, пищеблок и административно-технические помещения. На прилегающей территории будут оборудованы спортивная и игровые площадки с беседками. В рамках озеленения рабочие высадят саженцы туи, акации, клена, березы, сирени и других декоративных пород деревьев и кустарников, а также засеют газон.



