Работы будут принимать до 2 июля. Онлайн конкурс детских рисунков «Моя семья», запустили сотрудники музея-заповедника «Старая Сарепта» ко Дню любви, семьи и верности, который отмечают в России 8 июля.

По данным пресс-службы музея, работы принимаются до 2 июля на почту: [email protected] или личные сообщения музея-заповеднику «Старая Сарепта» в социальных сетях (с пометкой «Конкурс «Моя семья»).

3 июля в социальной сети Инстаграм на официальной странице музея-заповедника «Старая Сарепта» @altsarepta1765 будут выложены все работы участников конкурса и начнется голосование «по лайкам» (с 3 по 5 июля). Чей рисунок наберет больше лайков, тот автор работы и победит. Определятся три победителя, которые получат пригласительный билет на две персоны на самостоятельный осмотр выставок музея-заповедника «Старая Сарепта».

Все работы должны быть подписаны: ФИ автора, возраст, аккаунт ребенка или родителя в социальной сети Инстаграм (если имеется).

6 июля будут подведены итоги конкурса детских рисунков «Моя семья».



