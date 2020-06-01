Каждый год сотрудникам природных парков региона приходится приводить в порядок родники и прилегающие к ним территории. Этот год не стал исключением и уже к сегодняшнему дню в природном парке «Усть-Медведицкий» были проведены работы по благоустройству Ольшанского и Затонского родников. Во время работ экологи очистили прилегающую местность от мусора, отремонтировали ступеньки, установили информационные аншлаги.

Кроме родников, экологи привели в порядок и участок леса в районе зеленой стоянки Ярская коса. В ходе субботника ликвидировано пять несанкционированных свалок отходов, очищена от мусора донская береговая полоса.

В природных парках отмечают, что нередко посетители оставляют после себя мусор, а большая антропогенная нагрузка приводит к тому, что страдает созданная вокруг родников инфраструктура. Именно поэтому ежегодно сотрудники парков проводят природоохранную акцию «Живи, родник», во время которой с привлечением местных жителей благоустраивают территорию возле источников.



