На Приволжской ЖД меняется расписание некоторых электричек Волгограда. В соответствии с решением Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области с 8 июня в регионе увеличили периодичность курсирования пригородных поездов.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», расписание изменилось у следующих поездов:

— № 6201 Тракторная Пассажирская — Канальная отправлением со ст. Тракторная Пассажирская ежедневно в 06:11, прибытием на ст. Канальная в 08:01;

— № 6204 Канальная – Волгоград-1 отправлением со ст. Канальная ежедневно в 12:45, прибытием на ст. Волгоград-1 в 14:08;

— № 6211 Волгоград-1 – Котельниково отправление со ст. Волгоград-1 ежедневно в 18:16, прибытием на ст. Котельниково в 22:03;

— № 6212 Котельниково – Волгоград-1 отправлением со ст. Котельниково ежедневно в 04:30, прибытием на ст. Волгоград-1 в 08:09;

— № 6311 Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка отправлением со ст. Тракорная Пассажирская ежедневно в 14:14, прибытием на ст. Шпалопропитка в 15:37;

— № 6312 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская отправлением со ст. Шпалопропитка ежедневно в 10:35, прибытием на ст. Тракторная Пассажирская в 12:02;

— № 6418 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская отправлением со ст. Шпалопропитка ежедневно в 15:48, прибытием на ст. Тракторная Пассажирская в 17:08;

Также обращаем внимание пассажиров, что с 8 июня возобновляется курсирование следующих пригородных поездов:

— № 6315 Тракторная Пассажирская – Волгоград-1 отправлением со ст. Тракторная Пассажирская ежедневно в 17:43, прибытием на ст. Волгоград-1 в 18:08;

— № 6319 Волгоград-1 – Шпалопропитка отправлением со ст. Волгоград-1 по рабочим дням в 20:20, прибытием на ст. Шпалопропитка в 21:14.



