В регионе снимается ещё ряд ограничений, введенных в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Согласно постановлению губернатора, с 30 июня возобновить свою работу смогут летние сезонные кафе, фитнес-центры и иные спортивные организации. Также разрешаются тренировки для кандидатов в спортивные сборные России, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

Также с 30 июня возобновляется индивидуальный прием в очной форме получателей социальных услуг в реабилитационных отделениях для детей и подростков с ограниченными возможностями. При этом, все подобные учреждения обязаны неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Также разрешается посещать детские и спортивные площадки. Снимаются ограничения на прием и размещение в санаторно-курортных организациях, гостиницах, турбазах, пансионатах (для жителей других регионов запрет пока остается в силе).

Одновременно с этим продолжат работу межведомственные группы. В сфере внимания – соблюдение работодателями мер безопасности сотрудников организаций (измерение температуры, регулярное проведение дезинфекции рабочих мест и прочее).

Несмотря на это в регионе продолжает действовать масочный режим. Жители обязаны находится в средствах индивидуальной защиты органов дыхания в местах общего пользования (остановочных пунктах, вокзалах, транспорте, торговых точках). На тех, кто проигнорирует это правило, будет составлен протокол об административном правонарушении.



