Согласно распоряжению 207-р от 26.06.2020 о транспортном обслуживании (отмена 122-р)(207-р) департамента городского хозяйства администрации Волгограда городской общественный транспорт с 29 июня приступает к работе в обычном режиме. Все маршруты будут работать так, как работали до введения ограничений.

Исходя из текста распоряжения, с 29.06.2020 организациям (перевозчикам), осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, обеспечить выпуск подвижного состава согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок согласно утвержденным расписаниям с неукоснительным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и правил.



