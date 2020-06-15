Режим самоизоляции решено было продлить до 23 июня, а уже после этой даты в регионе ограничения, связанные с режимом самоизоляции, в значительной части будут отменены — при условии продолжения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Такие данные озвучены сегодня на заседании оперативного штаба, которое в формате видеоконференцсвязи провел губернатор Андрей Бочаров.

Участники заседания отметили, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области остается стабильной: за этот период выявлено 4783 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело более 30%, в тяжелом состоянии находятся 39 человек, в том числе на ИВЛ — 10 человек. При этом, по информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области, коэффициент распространения инфекции сохраняется на уровне ниже единицы; показатель летальности ниже, чем в среднем по стране; сохраняется высокий уровень свободного коечного фонда. Кроме того, регион значительно нарастил объемы тестирования — за последнее время проведено более 140 тысяч исследований. При этом стабильно высокой остается заболеваемость пневмониями, особенно среди людей старшего возраста.

«В этой связи, учитывая рекомендации главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, Оперативным штабом принято решение о продлении режима повышенного уровня функционирования органов власти и режима самоизоляции на территории региона до 23 июня текущего года. Вместе с тем предполагаем, что с 23 июня на территории Волгоградской области ограничения, связанные с режимом самоизоляции, в значительной части будут отменены, — обозначил дату Андрей Бочаров. — При этом необходимо будет продолжать соблюдать необходимые санитарно-эпидемиологические требования на предприятиях и в организациях, использовать средства защиты органов дыхания в общественных местах и в общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию и все санитарно-гигиенические меры».

По информации областной администрации, до 1 июля планируется в полном объеме открыть все маршруты общественного транспорта.

С 17 июня в очном режиме возобновят работу МФЦ — пока по предварительной записи. С этого же дня в очной форме будут предоставлять соцуслуги и услуги социального сопровождения, а в детских садах заработают дежурные группы.

С 30 июня планируется возобновить индивидуальные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в отделениях реабилитации при центрах социального обслуживания населения. На эту же дату намечено открытие спортивных площадок, фитнес-центров и различных спортклубов, а также сезонных кафе, гостиниц, турбаз и санаториев.

Что касается массовых публичных мероприятий, то их проведение необходимо будет согласовывать с оперативным штабом.

Также принято решение с 15 июля дать старт детской летней оздоровительной кампании. Андрей Бочаров поставил задачу обеспечить к этой дате 100-процентную готовность учреждений отдыха и оздоровления детей.

Данные требования изложены в постановлении от 15 июня 2020 года №374.



