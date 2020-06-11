Начиная с 12 июня к работе приступают 13 дачных автобусных маршрутов. Автобусы будут курсировать по обычному расписанию, при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора — обязательной дезинфекции салонов автобусов, ношении масок водителями и пассажирами.

Как сообщает РИАЦ, в текущем сезоне список маршрутов был добавлен маршрут №1 «Речпорт (кольцевой)». Направление охватывает основные городские магистрали, Комсомольский мост, а также заполотновскую часть Центрального района. Работа сезонного направления будет синхронизирована с графиком движения теплоходов.

По маршруту №32 «Судоверфь — СНТ «Нефтяник» — СНТ «Татьянка» общественный транспорт ежедневно, кроме понедельника, будет отправляться от конечной остановки в 6-00, 6-45, 7-30, 8-15, 9-00, 10-15, 11-45, 13-15, 14-45, 16-00, 16-45, 17-30, 18-15, 19-00.

По направлениям № 48э «ВГТЗ – Дачи» и № 99э «ВГТЗ – Дамба» автобусы будут выходить на рейсы каждый день, кроме понедельника. Время отправления у этих двух маршрутов совпадает, интервал движения один час: 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, последний рейс в 19-00. Время отправления от конечных остановок — на полчаса позже: в 7-30, 8-30 и т.д.

Автобусы № 54э «Ж/д вокзал – с/о Слава» в выходные дни отправятся из центра города в 7-00 и 16-30, от дачного массива – в 8-30 и 18-00.

По направлению № 45 «Руднева – Дачи» в выходные и в будние дни общественный транспорт поедет в 7-00, 8-04, 9-08, 10-12, 11-16, 15-19, 16-23, 17-27 и 18-31. В обратную сторону – в 7-32, 8-36, 9-40, 10-44, 11-48, 15-51, 16-55, 17-59 и 19-03.

Маршрут №7э «39-я Гвардейская – Дачи» начнет работу ежедневно с 6-45 и далее в 7-55, 9-05, 10-15, 15-00, 16-10, 17-20 и 18-30. На конечной остановке автобус будет ждать пассажиров в 7-25, 8-35, 9-45, 10-55, 14-30, 15-40, 16-50, 18-00, 19-10.

По маршруту № 53э «Автовокзал – Орошенец» общественный транспорт начнет ходить в среду и в выходные дни. Время отправления в 6-30, 8-50 и 16-00. В обратный путь автобусы отправятся в 7-40, 10-00 и 17-10.

В будние дни по направлению № 60э «Тулака – с/о Спутник» автобусы отправятся в 7-00, 9-30, 14-00, 16-30, в обратную сторону – в 8-15, 10-45, 15-15, 17-45. В выходные дни время рейсов от Тулака: 7-00, 8-15, 9-30, 10-45, 14-00, 15-15, 16-30 и 17-45. С остановки «с/о Спутник»: 8-15, 9-30, 10-45, 12-00, 15-15, 16-30, 17-45 и последний рейс в 19-00.

Также по будням автобусы №56э «Ермана – 107-я школа – Лесник» отправятся в 7-00, 9-40, 15-00 и 17-40, в обратном направлении запланированы рейсы в 8-20, 11-00, 16-20, 19-00. В выходные дни время отправления от начальной остановки в 6-00, 7-00, 8-40, 9-40, 15-00, 16-00,17-40 и в 18-40.

Маршрут № 57э «33-я школа – Дачи Шельф» начнет работать по выходным дням, первый рейс отправится в 6-45, далее – в 9-25, 15-15 и 17-55. От садоводческого товарищества отправления в 8-05, 10-45, 16-35 и 19-15.

В будние дни автобус направления № 50э «Обувная фабрика – с/о Автотранспортник» отправятся в 7-00, 8-15, 9-30,10-45,14-30, 15-45 и в 18-15. В выходные дни количество рейсов увеличится в два раза, транспорт будет работать с интервалом в 40 минут.

Весь сезон по маршруту № 58э «З-д Петрова — с/о Здоровье» через «Нефтяник» в будние дни будет ходить дачный автобус со временем отправления от начальной остановки в 7-00, 9-00, 14-00, 16-00 и 18-00. В выходные дни количество рейсов увеличится, первый от остановки «З-д Петрова» в 7-00, интервал движения 1 час. Последний рейс в 18-00.



