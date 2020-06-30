Всем тем, кто собирается в дорогу и выбрал для этого РЖД, предлагают скидку от 40% на билеты на верхние места в купейные вагоны. Приобрести билеты со скидкой можно до 6 июля включительно. Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») могут оформить проездные документы на верхние места купейных вагонов со скидкой от 40% в рамках акции «Летний ценопад».

По данным пресс-службы Приволжской ЖД, приобретение билетов по выгодным ценам доступно более чем для 100 поездов, курсирующих во внутригосударственном сообщении по 31 июля 2020 года включительно.

Полный список поездов, участвующих в акции, и условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Оформить билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах АО «ФПК».

Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест по скидке ограничено.



