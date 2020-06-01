В регионе вновь продлили режим самоизоляции, теперь до 16 июня включительно — решение принято региональным оперативным штабом, заседание которого провел губернатор Андрей Бочаров.

Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева на заседании оперативного штаба доложила главе региона о ситуации с распространением COVID-19: «Санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе продолжает оставаться напряженной. Учитывая это, мною были направлены предложения в оперативный штаб о продлении ограничительных мероприятий».

Было отмечено, что регион существенно нарастил объемы тестирования жителей, выйдя на уровень порядка трех тысяч исследований в сутки, что позволяет еще в большем объеме на ранних стадиях выявлять заболевание среди групп риска и контактировавших с ними людей. Всего осуществлено уже более 90 тысяч исследований.

«При этом мы наблюдаем динамику сближения ежедневного числа выявленных заболевших и числа выздоровевших, выписанных после прохождения лечения. Но успокаиваться рано, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Я полностью разделяю опасения, которые сегодня высказал главный санитарный врач Волгоградской области. Необходимо удержать распространение инфекции под контролем, в прогнозных рамках. По заключению главного санитарного врача, рабочих групп оперативного штаба, экспертов, ближайшие две недели для Волгоградской области будут являться важными и определяющими по характеру распространения коронавирусной инфекции. В этой связи сегодня оперативным штабом принято решение о продлении режима самоизоляции на территории региона до 16 июня включительно. При этом все принятые решения продолжат действовать в полном объеме. Обращаюсь ко всем жителям Волгоградской области и прошу продолжить ответственно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования в течение ближайших двух недель, так как именно они будут являться определяющими при принятии решения о снятии ограничительных мер».



