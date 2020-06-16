Местные отделения Пенсионного фонда РФ увеличили часы работы для приема граждан. Время работы было продлено из-за большого количества обращений за единовременным пособием в размере 10 000 рублей на детей от 3 до 16 лет. Теперь специалисты готовы принимать заявление как в будние, так и в выходные дни.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда РФ, для удобства жителей региона режим работы клиентских служб ПФР с 15 по 19 июня продлён до 19.00. Приём граждан также будет вестись и в субботу — 20 июня – с 8:00 до 15:00.

Прием граждан ведется только по предварительной записи. Специальные телефоны для записи и консультаций по дополнительным выплатам на детей размещены на сайте ОПФР по Волгоградской области по ссылке.



