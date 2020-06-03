АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»), совместно с Фондом «Не напрасно», при поддержке субъектов РФ, организовали образовательную телеконференцию по теме COVID-19 для региональных медиков.

Для организации встречи была задействована телекоммуникационная инфраструктура, развернутая «ЭР-Телекомом» в рамках национальной программы «Цифровая экономика», включающая подключение к интернету социально значимых объектов субъектов РФ.

Участниками мероприятия выступили более сотни врачей региональных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), работающие в отдаленных уголках страны. Ключевым докладчиком встречи стала Оксана Станевич, эксперт бесплатного справочного сервиса «Просто спросить о COVID-19», врач-инфекционист и научный сотрудник ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова — одного из ведущих медицинских ВУЗов России и медицинского центра, которое, как и многие другие российские медучреждения, перепрофилировалось под лечение COVID-19.

Участники мероприятия обсудили подходы к диагностике, профилактике и лечению COVID-19. Эксперты, непосредственно работающие в «красной зоне», поделились с коллегами основными принципами лечения пациентов, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, а также личными наблюдениями из будней медсестер и врачей, ежедневно борющихся с эпидемией.

Врач-инфекционист и научный сотрудник ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова, эксперт бесплатного справочного сервиса «Просто спросить о COVID-19» Оксана Станевич: «Я вижу много проблем по ведению пациентов на догоспитальном этапе: врачи либо недооценили тяжесть состояния, либо наоборот слишком осторожничают. Итог всегда один — пациент не получает необходимую помощь, и его проблема решается уже в стационаре. Это можно и нужно исправлять, поэтому я согласилась провести лекцию для коллег. Мы поговорили о сложностях постановки диагноза коронавирусной инфекции на основании клинических данных и лабораторной диагностики, а также разобрались, какие показатели биохимического и клинического анализов крови необходимо контролировать и что делать, когда инфраструктура медучреждения не позволяет провести, например, компьютерную томографию или рентгенографию органов грудной клетки».

«Подключение социально значимых объектов к интернету помогает привнести качественные изменения в жизнь простых людей из отдаленных уголков нашей страны. Отрадно, что наш проект способствует решению в том числе и социальных задач. Уверен, что возможность из первых уст узнать о методах борьбы с коронавирусом поможет региональным медикам быть более защищенными перед лицом этой угрозы», — комментирует Владимир Романив, директор по развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Директор по стратегическим коммуникациям Фонда «Не напрасно» Анна Вознюк: «Одна из задач нашего фонда — просветительская деятельность. Мы регулярно проводим лекции по медицине и общению с пациентами для врачей самых разных специализаций, для пациентов и для всех тех, кто хочет больше узнать о своем здоровье. Мы очень рады, что наша любовь к непрерывному образованию находит отклик у врачей со всех уголков России и с большим удовольствием проводим образовательные мероприятия онлайн — пока это единственный доступный нам формат встреч. Уверены, профессиональное медицинское сообщество возьмет за привычку посещать онлайн лекции после самоизоляции в том же ударном режиме, как и во время пандемии!»

Холдинг «ЭР-Телеком» является исполнителем государственного контракта по подключению к интернету социально значимых объектов в 13 субъектах РФ. До конца 2021 года, компания планирует обеспечить доступ к сети передачи данных более 15 000 социально значимых объектов, включая детские сады, школы, ВУЗы, больницы, избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие учреждения, образующие социальную инфраструктуру.



