На данный момент специалисты уже обработали 957,4 гектара прибрежных территорий. Обработка проводилась современными микробиологическими и инсектицидными средствами.

Как поясняют в областной администрации, обработка водных поверхностей от комаров произведена на площади в 690,7 гектара, прибрежной растительности от клещей — 266,7 гектара. Специалисты приступили к третьему этапу работ. Окончание мероприятий намечено на август 2020 года.

В текущем году работы стартовали в мае и затронут 172 водных объекта Волгограда и Волжского, в том числе на острове Сарпинский. График согласован с региональным управлением Роспотребнадзора и энтомологами Центра гигиены и эпидемиологии.



