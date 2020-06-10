Большая вода пошла на спад. На Волжской ГЭС начали снижать расход воды. Режимы работы ГЭС были скорректированы Росводресурсами. 9 и 10 июня 2020 г. среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС составят 20000 ± 300 м³/с, 11 июня 2020 г. 19000 ± 300 м³/с.

По данным ПАО «РусГидро», снижение расхода воды через Волжскую ГЭС связано со складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановкой. В верховьях Волги отмечается устойчивое снижение притока, пик половодья в бассейне Камы пройден. В июне по прогнозу Росгидромета суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада составит около 90% нормы.

Дальнейший режим работы гидростанции определит Федеральное агентство водных ресурсов с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.



