В строящемся детском саду Кировского района начался монтаж инженерных систем, вскоре в здании появится водоснабжение и водоотведение. В настоящее время на строительной площадке задействовано несколько рабочих бригад и 8 единиц спецтехники. Новое дошкольное учреждение, рассчитанное на 140 мест, возводится в рамках муниципального контракта по нацпроекту «Демография».

По данным городской администрации, во время работ по устройству систем внутреннего хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения специалисты смонтируют специальную насосную установку для обеспечения необходимого напора воды. В приготовлении горячей воды будет задействован индивидуальный тепловой пункт, размещенный в подвальном помещении детского сада. В санузлах и душевых установят специальные термосмесители, которые обеспечат подачу горячей воды не выше 37 градусов. Кроме того, на первом этаже в групповых помещениях предусмотрено устройство системы «теплый пол» — теплоноситель необходимой температуры для обогрева полов также приготовит собственный ИТП дошкольного учреждения.

Также рабочие завершили устройство колонн третьего технического этажа детского сада, на котором будут расположены вентиляционные шахты, инженерное оборудование и грузовой лифт для обслуживания пищеблока. Кроме того, на объекте начались работы по устройству кровельного перекрытия. На завершающем этапе рабочие уложат на крыше садика специальное покрытие из легких изолирующих материалов, устойчивых к температурным перепадам. Для удаления осадков с поверхности крыши предусмотрены специальные водоотводные воронки с электрообогревом.

Возведение дошкольного учреждения началось в декабре прошлого года. Учреждение рассчитано на 7 разновозрастных групп, в том числе 2 группы для детей ясельного возраста. Муниципальным контрактом предусмотрено размещение просторных групповых помещений с зонами для занятий и отдыха, спортивным залом, залом для музыкальных занятий, столовой, медицинским центром и др. На территории рядом с учреждением застройщик проведет комплексное благоустройство с обустройством проездов, тротуаров, освещения, а также озеленение и монтаж поливочного водопровода для ухода за зелеными насаждениями. Для каждой группы воспитанников по периметру территории рабочие установят игровые площадки с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, а также обустроят спортивную площадку.



