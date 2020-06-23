Все уже привыкли, что работники Волгоградского алюминиевого завода несколько раз в год сажают деревья.

Новые молодые деревца и кусты появляются в парках Тракторозаводского района, на территории промплощадки, у учреждений и организаций – победителей грантового конкурса «Зеленая волна». Так, на Спартановке собрали цветочную инсталляцию «Соединяя сердца», в Тракторозаводском районе благоустроили «Парк Памяти». Новые саженцы появились в оздоровительном центре «Орлёнок».

В компании столь же большое внимание уделяют защите и восстановлению лесов. До конца года в рамках акции «Под зеленым крылом» РУСАЛ высадит в Иркутской области более 100 тыс. деревьев. Это первая в России добровольная инициатива в области поглощения парниковых газов. В 2019 году РУСАЛ уже высадил миллион сосен в Красноярском крае и Иркутской области. Программа также стала частью глобальной кампании по лесовосстановлению, которую развивают в разных странах экологические активисты, НКО, государственные и частные организации.



